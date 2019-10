Miguel Oliveira soma quatro pontos no Japão e sobe um lugar no mundial

Hoje às 10:32, atualizado às 10:57 Facebook

O piloto Miguel Oliveira (KTM) subiu, este domingo, uma posição no Mundial de MotoGP depois de ter terminado o Grande Prémio do Japão na 12.ª posição, dia em que a Honda festejou o título de Construtores graças à vitória do espanhol Marc Márquez.

Oliveira, que saiu da 16.ª posição, chegou a estar no 18.º lugar mas recuperou seis posições, somando quatro pontos. O piloto de Almada terminou as 25 voltas da prova a 27,870 segundos do vencedor, Marc Márquez, e a pouco mais de dois segundos da melhor KTM, a do espanhol Pol Espargaró, que foi 11.º classificado.

A vitória de Márquez, que soma 350 pontos, contra os 33 de Oliveira, só esteve ameaçada pelo próprio ritmo do já campeão mundial, que chegou a ter 2,6 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o francês Fabio Quartararo (Yamaha), antes de o aviso de falta de combustível o ter feito abrandar o ritmo na última volta, tendo mesmo de ser empurrado pelos adversários depois de cortada a meta.

Ainda assim, os 870 milésimos de segundo de vantagem com que cortou a linha de meta foram suficientes para dar o 25.º título mundial de Construtores à Honda, graças à décima vitória da temporada do piloto espanhol, quarta consecutiva.

Com três provas ainda por disputar, Marc Márquez e a Honda já são campeões mundiais enquanto Miguel Oliveira aproveitou a queda do italiano Andrea Iannone (Aprilia) para subir um lugar no Mundial, sendo agora 16.º, com 33 pontos. Márquez chegou aos 350 pontos, mais 119 do que o italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que hoje foi apenas terceiro.