Miguel Oliveira sofre duas quedas no GP de França

A primeira sessão de treinos livres do GP de França não começou da melhor maneira para Miguel Oliveira, que sofreu duas quedas na pista de Le Mans.

Miguel Oliveira teve de abandonar a sessão mais cedo e foi levado para o posto médico para ser observado. O piloto português danificou duas motos, que a equipa da KTM terá agora de recuperar para que consiga aceder à Q2, tendo em conta a classificação na primeira sessão.

O português ficou em 21.º, com o melhor tempo de 1:33.021 minutos ficando a 1.5 segundos do espanhol Pol Espargaró, que foi o mais rápido da sessão com 1:31.771 minutos. Álex Rins (Suzuki) ficou em segundo a 9 milésimos de segundo, e Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro (a 0.122).



