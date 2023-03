Miguel Oliveira sofreu uma contusão na perna direita e já teve alta

O português Miguel Oliveira não sofreu ferimentos graves na consequência do acidente sofrido, este domingo, na terceira volta do Grande Prémio de Portugal. O piloto da RNF Aprilia foi abalroado, de forma violenta, por Marc Márquez e, depois de ter sido encaminhado para o centro médico do Autódromo Internacional do Algarve, confirmou-se que não sofreu qualquer fratura.

O diagnóstico aponta apenas para uma contusão na perna direita e o português já teve alta médica, tendo regressado, de imediato, à box da Aprilia, não prestando quaisquer declarações.

Depois de ter sido quarto classificado na qualificação, Miguel Oliveira assinou um grande arranque na corrida e saltou para a liderança logo na curva 1. O português haveria de ser ultrapassado por Peco Bagnaia - o vencedor da corrida - na segunda volta, mas estava claramente numa excelente posição para lutar pelo pódio, ou quem sabe, pelo triunfo, quando foi abalroado por Marc Márquez.

O espanhol exagerou na tentativa de ultrapassagem e foi, de imediato, inteirar-se do estado de saúde do companheiro de profissão ainda em plena pista. De seguida, o seis vezes campeão do Mundo de MotoGP pediu desculpa aos fãs portugueses e na box da Aprilia, antes de se deslocar ao centro médico do circuito para falar com Miguel Oliveira.