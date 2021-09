Miguel Oliveira termina GP de Aragão de MotoGP em 14.º lugar

JN/Agências Hoje às 14:11 Facebook

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou, esta este domingo, na 14.ª posição o Grande Prémio de Aragão de MotoGP, 13.ª prova do Campeonato do Mundo de velocidade de motociclismo, vencido pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

Miguel Oliveira concluiu as 23 voltas ao traçado aragonês a 22,703 segundos de Francesco Bagnaia, que bateu os espanhóis Marc Marquez (Honda), por 0,673 segundos, e Joan Mir (Suzuki), por 3,911, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Com estes resultados, o piloto português caiu uma posição no Mundial, para nono, com 87 pontos, enquanto o francês Fabio Quartararo (Yamaha) permanece na liderança.