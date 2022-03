Miguel Oliveira termina primeiro dia de treinos com o nono tempo na Indonésia

JN/Agências Hoje às 10:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O piloto português da KTM terminou o primeiro dia de treinos livres para o Grande Prémio da Indonésia de MotoGP na nona posição, depois de ter sido o segundo na primeira sessão de treinos para esta prova do campeonato.

Miguel Oliveira realizou a sua melhor volta já no final da sessão, quando montou o pneu macio na roda traseira, rodando em 1.32,049 minutos, a 0,441 segundos do mais rápido, o francês Fábio Quartararo (Yamaha), atual campeão mundial.

O piloto de Almada tinha sido o segundo mais rápido na primeira sessão, a apenas 0,044 segundos do espanhol Pol Espargaró (Honda), que foi o mais rápido na sessão matinal desta segunda prova do Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo.

"Foi um bom primeiro dia. Senti-me competitivo nas duas sessões. Fizemos um bom trabalho à tarde, fui logo rápido. Na volta de ataque senti que ainda não estamos bem onde devemos estar, mas vamos trabalhar amanhã. Esperamos manter o top 10 e fazer uma boa corrida", frisou o português, em declarações aos jornalistas após o dia de trabalho.

Recorde-se que os 10 pilotos mais rápidos no conjunto das primeiras três sessões de treinos livres (das quatro realizadas em cada corrida) garantem automaticamente um lugar na segunda fase da Qualificação, a Q2.

Miguel Oliveira esteve quase toda a sessão entre os dois mais rápidos mas, nos derradeiros minutos, os pilotos montaram os pneus mais macios para tentar voltas mais rápidas.

O português revelou que ainda não decidiu a borracha a utilizar nas sessões de sábado e na corrida de domingo. "Ainda não decidimos o pneu. Vamos tentar outras coisas e ver qual será a melhor opção para a corrida, considerando as altas temperaturas", concluiu.

PUB

Os 10 pilotos mais rápidos da segunda sessão ficaram separados por menos de meio segundo, o que demonstra uma competitividade sem precedentes na categoria rainha do Mundial de Velocidade.

O espanhol Joan Mir (Suzuki), campeão em 2020, foi apenas 20.º, a 1,033 segundos do mais rápido, enquanto o compatriota Marc Márquez (Honda) foi 22.º, a 1,239 segundos.

Já o líder do campeonato, o italiano Enea Bastianini (Ducati), foi o 5.º mais rápido, mas terminou a sessão mais cedo, com uma queda na última volta, sem consequências físicas para o piloto.

O Grande Prémio da Indonésia de MotoGP é a segunda prova da temporada, depois do arranque do campeonato ter acontecido há duas semanas, no Qatar. Miguel Oliveira procura os primeiros pontos da temporada, depois de uma queda o ter afastado prematuramente da ronda inaugural.