Miguel Oliveira termina treinos livres do GP da Europa em 13.º

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) concluiu, esta sexta-feira, na 13.ª posição os primeiros treinos livres para o Grande Prémio da Europa de MotoGP, 12.ª prova da temporada.

Oliveira, que tinha sido o oitavo mais rápido na primeira sessão do dia, concluiu a jornada com o melhor registo em 1.33,483 minutos, a 955 milésimos de segundo do mais rápido do dia, o australiano Jack Miller (Ducati).

Esta tarde, o piloto português melhorou face ao registo matinal.

"Foi um dia positivo, com um final menos bom. Houve uma falha grande de comunicação, a equipa não trocou o pneu dianteiro na última saída para a pista, apenas o traseiro. Ainda consegui melhorar, mas não foi o ideal e perdemos a hipótese de entrar diretamente na Q2", explicou o corredor de Almada.

Em Valência, o circuito Ricardo Tormo tem sido palco de instabilidade meteorológica pelo que Miguel Oliveira tem dúvidas quanto às condições que o pelotão vai encontrar na sessão de qualificação de sábado.

"Esperemos que o tempo jogue a nosso favor amanhã [sábado] para termos outra hipótese", concluiu o piloto da KTM.

Após 11 corridas disputadas, Miguel Oliveira é décimo classificado do campeonato, com 79 pontos.