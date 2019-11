Dores obrigam Miguel Oliveira a falhar o GP da Malásia: "A equipa merece que esteja a 100%"

Hoje às 09:26, atualizado às 10:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) renunciou à participação no Grande Prémio da Malásia de MotoGP, 18.ª prova do campeonato do mundo, que se disputa este fim de semana, no circuito de Sepang, devido às sequelas de uma lesão.

"Não haverá GP da Malásia para o Miguel. O estreante tomou a difícil decisão de renunciar depois de ter tentado fazer o melhor possível em FP1. Toda a equipa está triste por vê-lo sair mais cedo e deseja rápidas melhoras", escreveu no Twitter a equipa do piloto, a Tech3, depois da primeira de duas sessões de treinos livres, realizadas esta sexta-feira.

Miguel Oliveira disse que tomou a decisão por querer "ser competitivo e não apenas passear pela pista". "Não esperava estar a 100%, mas esperava que, pelo menos, pudesse pilotar. Isso não foi possível devido às dores nos dois pulsos. Não é nada sério, mas precisa de algum descanso e é disso que preciso agora", explicou o piloto português.

"A equipa merece que esteja a 100% e não apenas a 80%", concluiu.

Miguel Oliveira tinha recebido luz verde dos médicos do MotoGP para competir no GP Malásia deste fim de semana, mas disse que a sua participação iria depender do teste que ia fazer em cima da moto, nos treinos livres. Ainda fez quatro voltas nesta primeira sessão, mas as dores dificultaram a tarefa, terminando na 21.ª e última posição, a 6,385 segundos do mais rápido, o francês Fabio Quartararo (Yamaha).

Com 17 provas já realizadas, o português da KTM ocupa a 17.ª posição do campeonato, com 33 pontos.