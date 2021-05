Miguel Oliveira vai sair do 10.º lugar no Grande Prémio de França

JN Hoje às 14:30, atualizado às 14:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Miguel Oliveira, que caiu quando faltavam dois minutos para terminar a segunda qualificação, vai partir, no domingo, do 10.º lugar no Grande Prémio de França de MotoGP.

O piloto português da KTM fez a sua melhor volta em 1.33,867 minutos, terminando a 1,267 segundos do autor da pole position, o francês Fabio Quartararo (Yamaha). Miguel Oliveira viria a sofrer uma queda quando faltavam cerca de três minutos para terminar a qualificação, pelo que não pôde fazer uma derradeira tentativa, numa altura em que vários pilotos melhoraram os seus tempos, incluindo Quartararo.

O francês parte da primeira posição pela terceira vez seguida, com Maverick Viñales (Yamaha) a sair do segundo lugar e Jack Miller (Ducati) do terceiro. Marc Márquez (Honda), que ainda chegou a liderar a tabela de tempos, vai sair da sexta posição. Pol Espargaró, seu companheiro de quipa, sai de oitavo e Valentino Rossi parte do nono lugar, à frente de Oliveira.

A corrida de MotoGP do Grande Prémio de França, no Circuito de Le Mans, começa às 13 horas de domingo (em Portugal continental).