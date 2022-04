Miguel Oliveira: "Vamos fazer um bom trabalho, estou preparado"

Piloto da KTM diz que a equipa tem tudo planeado para a corrida no Grande Prémio de Portugal.

O Grande Prémio de Portugal de Moto GP realiza-se este domingo e Miguel Oliveira é um dos pilotos em destaque. O português, que ficou em décimo na segunda sessão de treinos livres, disse que as condições atmosféricas são complicadas.

"Como esperado encontrámos condições difíceis, talvez o mais complicado fosse adaptar ao frio mas tivemos duas boas sessões, senti-me bastante bem com a moto. No início da segunda sessão fui com o pneu usado atrás, queria melhorar o meu tempo, mas não consegui pôr temperatura suficiente no pneu. Na segunda saída, com o pneu traseiro novo, já estava demasiada água na pista, mas fui dos pilotos mais rápidos nesse período do treino por isso estou contente e bastante à-vontade com a moto neste tipo de piso", explicou, em declarações à Sport TV.

O piloto explicou que irá estar preparado para quaisquer condições atmosféricas, garantindo a necessidade de "ser rápido e astuto em quaisquer condições". " Haveremos de planear tudo para molhado ou tudo para seco, ou até para condições mistas mas vamos fazer um bom trabalho, estou preparado para isso e o objetivo é estar entre os 10 primeiros na terceira sessão", referiu.

Relativamente à pouca presença de público nas bancadas no Autódromo Internacional do Algarve, Miguel Oliveira assumiu que compreende a decisão das pessoas. "Hoje era difícil, eu também como fã teria escolhido o conforto de casa em vez do vento da bancada mas é muito bom ver já algum público, mas sei que nos próximos dois dias vão chegar mais e o apoio vai ser incrível", disse.