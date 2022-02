Miguel Pinto Lisboa formalizou recandidatura à presidência

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 20:10 Facebook

Miguel Pinto Lisboa procedeu, esta tarde de quinta-feira, à entrega das listas candidatas aos órgãos sociais do Vitória de Guimarães para o ato eleitoral agendado para dia 5 de março.

O atual presidente, sob o lema "Um Vitória de todos", justificou a decisão de recandidatar-se: "Sentimos que o projeto e o trabalho que queremos desenvolver no Vitória não se conclui em dois anos e meio e, por isso, apresentamos a nossa candidatura".

"Entendemos que estes projetos necessitam de estabilidade e continuidade. Sabemos o trabalho que já desenvolvemos, sabemos o que temos em curso e sabemos também o que é necessário corrigir", explicou Miguel Pinto Lisboa, que apresentou 1191 assinaturas.



"Será com humildade, com abertura e com autocrítica que neste período eleitoral iremos explicar aos sócios as opções que tomamos e o caminho que foi percorrido. Mas essencialmente, iremos centrar na apresentação na nossa visão para o Vitória dos próximos anos e explicar também porque é que o Vitória está mais preparado para enfrentar os desafios", completou.