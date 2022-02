Miguel Pinto Lisboa nega acusações e fará participação para apurar a verdade

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 19:40 Facebook

Candidato a novo mandato do Vitória de Guimarães anunciou participação no Ministério Público para apuramento da eventual prática de qualquer crime de falsificação.

Miguel Pinto Lisboa, que se recandidata à presidência do Vitória no ato eleitoral agendado para o próximo dia 5 de março, já reagiu às acusações da candidatura encabeçada por António Miguel Cardoso, relativamente à falsificação de assinaturas na lista entregue ao presidente da Mesa da Assembleia-Geral. "A lista Um Vitória de Todos teve conhecimento do processo de validação das candidaturas que se apresentaram à Assembleia Geral Eleitoral agendada para o próximo dia 5 de março. De igual modo, foi confrontada com suspeitas de irregularidades em algumas assinaturas que, não comprometendo o definido nos Estatutos e a confirmação da nossa candidatura, constituem para esta lista uma suspeição intolerável e que, em última instância, cria em torno do

Vitória Sport Clube um ruído com o qual a candidatura Um Vitória de Todos não pode compactuar", pode ler-se, em nota oficial.



"A lista Um Vitória de Todos pretende deixar absolutamente claro que nenhum dos seus elementos ou alguém por eles autorizado promoveu ou aceitou qualquer assinatura que não cumpra escrupulosamente os princípios da legalidade", acrescentam.



A hipótese de retirada de candidatura está em cima da mesa. "Compreendendo, como é sabido, que o processo de recolha de assinaturas se faça por toda a cidade, não cabe a esta lista alimentar ou propor qualquer tipo de suspeição sobre quem possa ter cometido ou promovido tais supostas irregularidades ou com que intenções o terá feito. Por considerar que o cabal esclarecimento desta situação é absolutamente inviável e que o prolongamento da suspeição terá um dano evidente para o ato eleitoral e para o bom nome do Vitória Sport Clube, a candidatura Um Vitória de Todos dirigiu-se formalmente à Mesa da Assembleia Geral para que esta indague junto das restantes candidaturas se a retirada da lista contribui para a salvaguarda do bom nome do Vitória Sport Clube e da sua Assembleia Geral Eleitoral".



Para o apuramento da verdade, os responsáveis anunciam uma participação no Ministério Público. Importa informar que, na reunião mantida na manhã desta terça-feira e na presença da Mesa da Assembleia Geral e de representantes de todas as candidaturas, foi afirmado por esta lista que seria apresentada uma participação ao Ministério Público para que este apure a eventual prática de qualquer crime de falsificação".