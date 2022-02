Miguel Pinto Lisboa segura Pepa apesar das fortes críticas

Presidente apostado em honrar compromisso com o técnico.

As críticas às exibições da equipa subiram de tom nas últimas semanas, mas Pepa continua a merecer a confiança da estrutura. Apesar da contestação, o presidente Miguel Pinto Lisboa, que no final do jogo com o Arouca reuniu de emergência com o treinador e os capitães de equipa, continua determinado em honrar o compromisso estabelecido com o responsável técnico, cujo contrato é válido até 2024.

Pese embora que o clube vá a eleições no próximo dia 5 de março, deste sábado a uma semana, os candidatos António Miguel Cardoso e Alex Costa já assumiram publicamente o desejo de continuarem com o treinador, caso sejam eleitos para dirigir os destinos do V. Guimarães no próximo triénio.