O jurista Miguel Ribeiro foi eleito, no sábado, presidente da Académica, clube que foi despromovido esta temporada à Liga 3.

Miguel Ribeiro superou Pedro Roxo, que foi presidente do clube nos últimos cinco anos, com 625 votos, contra 458 do outro candidato.

O agora eleito presidente tem 51 anos e foi jogador do clube na formação, tendo sido, até 2016, diretor do departamento de formação.

A Académica foi última classificada da II Liga, descendo, pela primeira vez na sua história, à Liga 3.