Miguel Valença oficializado como novo treinador do Beira-Mar

Miguel Valença foi apresentado como novo treinador do Beira-Mar, que compete na Série B do Campeonato de Portugal.

O Beira-Mar tem novo treinador. Miguel Valença, técnico de 33 anos que iniciou a atual temporada na Académica, da Liga 3, é o sucessor de Ricardo Maia, que conduziu os aveirenses de volta às competições nacionais, na época passada.

Miguel Valença sobressaiu pelos bons trabalhos realizados no Oliveira do Hospital e no Anadia. Na época passada, manteve o Real na Liga 3, e na atual teve uma passagem fugaz pela Académica, saldada em apenas uma vitória nos oitos jogos em que comandou a equipa.

Em Aveiro, o treinador encontra o Beira-Mar na sexta posição da Série B do Campeonato de Portugal, com 17 pontos, mais um do que a primeira equipa em zona de despromoção, o Lusitânia de Lourosa.

Os aveirenses estão ainda na Taça de Portugal. Nos oitavos de final, defrontam o Académico de Viseu, da Liga 2.

A estreia de Miguel Valença no banco do Beira-Mar dá-se frente ao Machico, no Municipal de Aveiro, a 8 de janeiro, em partida referente à 13.ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal.