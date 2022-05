Miguel Vítor convocado para a seleção de Israel

JN Hoje às 17:10 Facebook

O português Miguel Vítor integra a lista dos 25 convocados da seleção de Israel para os jogos da Liga das Nações.

Miguel Vítor, que representa o Hapoel Beer Sheva há seis épocas e adquiriu nacionalidade israelita, foi convocado para a seleção principal para os jogos da Liga das Nações, agendados para junho. O anúncio foi feito pelo próprio jogador, nas redes sociais, que não escondeu a satisfação pelo passo na carreira.

"É com muito orgulho que fui convocado pela primeira vez para a seleção de Israel. Estou muito feliz e farei o meu melhor para honrar esta oportunidade", escreveu.

O central, de 32 anos, que representou o Benfica durante grande parte da carreira, saiu de Portugal em 2013 para o PAOK, clube no qual jogou durante três épocas, antes de se transferir no Hapoel Beer Sheva. No palmarés, tem um campeonato português, duas Taças da Liga, duas ligas e duas taças israelitas.