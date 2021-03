Miguel Vítor e Josué festejam apuramento do Hapoel Beer Sheva

JN Hoje às 23:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Com dois golos de Tomer Yosefi, o Hapoel Beer Sheva dos portugueses Miguel Vítor e Josué venceu o Bnei Yehuda, por 2-0, e garantiu este sábado o apuramento para o playoff do primeiro escalão do futebol israelita, fase em que se decidirá o acesso à próxima edição das competições da UEFA.

O defesa ex-Benfica Miguel Vítor cumpriu os 90 minutos desta partida que deixou o Hapoel Beer Sheva na quinta posição da fase regular do campeonato israelita e até foi capitão de equipa. Já o ex-F. C. Porto cumpriu castigo e por isso não teve a possibilidade de ajudar a equipa neste desafio.

Tanto Miguel Vítor como Josué vão prosseguir no Hapoel Beer Sheva na próxima temporada, uma vez que renovaram recentemente os respetivos contratos com a equipa israelita, em ambos os casos até 2022.