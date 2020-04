Mihajlovic manteve penhora ao Sporting por não lhe ter sido pago tudo o que era devido

JN Hoje às 16:18 Facebook

O treinador sérvio Sinisa Mihajlovic manteve a execução instaurada contra a Sporting, apesar de o clube ter pago os três milhões de euros de indemnização na sequência de uma decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), por considerar que os descontos legais aplicados pelos leões "não são devidos", avançou esta quinta-feira o clube de Alvalade em comunicado.

"A Sporting CP - Futebol, SAD confirma que procedeu ao pagamento a Sinisa Mihajlovic das quantias que resultam da referida condenação, incluindo juros e contribuição para as despesas legais, naturalmente sujeitando-as aos impostos legais. Desse pagamento já foram notificados, na sequência da participação apresentada por Sinisa Mihajlovic, a UEFA e a FPF, bem como o próprio, que, apesar de reconhecer o pagamento efetuado, referiu considerar que os descontos legais aplicados pela Sporting CP - Futebol, SAD não são devidos, pretendendo receber a quantia arbitrada pelo CAS como quantia líquida", explica o clube leonino.

Com base nesse fundamento, o Sporting avança que Sinisa Mihajlovic "manteve a execução instaurada contra a Sporting CP - Futebol, SAD e na qual havia já procedido à penhora das receitas que à Sporting CP - Futebol, SAD eram devidas pela participação nas provas europeias", pelo que os leões vão agora juntar "os comprovativos de pagamento e requerer o levantamento da penhora", uma vexz que considera que "efectuou o pagamento a que estava obrigada nos estritos termos da decisão do CAS e da lei, nada mais sendo devido a Sinisa Mihajlovic".

O treinador sérvio tinha interposto uma ação contra os leões exigindo uma indemnização de cerca de 11 milhões de euros à SAD leonina pela quebra unilateral do contrato, a 27 de junho de 2018, com o TAD a dar-lhe razão e fixar o valor em três milhões de euros, acrescidos de 10 mil francos suíços [cerca 9400 euros], como contribuição para o pagamento das despesas e custos legais incorridos por Sinisa Mihajlovic, a serem pagos até 31 de março. O prazo foi dilatado até ao fim de abril com o adiamento do prazo para cumprimento do "fair play" financeiro da UEFA.