Mihajlovic novamente hospitalizado por causa de leucemia

JN/Agências Hoje às 19:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Bolonha que padece, desde 2019, de uma leucemia, anunciou, este sábado, que será novamente hospitalizado, devido ao risco de uma recaída do seu estado de saúde.

"A minha remissão [após o transplante de medula óssea, em outubro de 2019] foi formidável, mas, infelizmente, estas doenças são sorrateiras. As últimas análises revelam risco de recaída", revelou Mihajlovic, em conferência de imprensa.

O ex-jogador de Estrela Vermelha, Roma, Sampdoria, Lazio e Inter Milão acrescentou que para "evitar uma recaída" tem que "efetuar terapia".

"Desta vez, não vou fazer uma entrada deslizante sobre um adversário, vou-me antecipar a ele, para não o deixar sair a jogar", explicou, brincando, o técnico sérvio, de 53 anos, que anunciou em meados de 2019 que sofria de uma leucemia.

Mihajlovic, que se destacou por um forte remate e era especialista na marcação de livres diretos, será admitido na próxima semana no Hospital Sant'Orsola, em Bolonha.

No Bolonha desde 2018, o sérvio retirou o clube de uma situação complicada e terminou a Serie A de 2018/19 no 10.º lugar, terminando as edições seguintes (2019/20 e 2020/21) no 12.º posto, o mesmo que ocupa em 2021/22, após 30 jornadas.

O sérvio chegou a ser contrato pelo então presidente Bruno de Carvalho para treinador o Sporting, em 2018/19, mas, com a saída deste, a Comissão de Gestão que se seguiu dispensou-o e apostou em José Peseiro.