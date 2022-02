Mike Morrison é reforço do F. C. Porto

Poste norte-americano jogava no Keravnos, do Chipre. Assinou até ao final da temporada com os azuis e brancos.

Mike Morrison é o mais recente reforço do F. C. Porto. O poste norte-americano, de 2,07 metros de altura e 33 anos, assinou um contrato válido até final da temporada e, nas primeiras palavras de dragão ao peito, falou num sonho tornado realidade.

"Estou muito entusiasmado. Defrontei o F. C. Porto no início desta época e gostei muito do que vi da equipa. Estava a tentar vir para cá há algum tempo, agora finalmente consegui. Gosto do clube, da cidade, os meus colegas são porreiros, os treinadores também e estou ansioso por jogar".

Morrison fez a sua formação na Universidade George Mason - tal como o antigo e agora novo companheiro Jonathan Arledge - e atuou ao serviço de emblemas belgas, finlandeses, lituanos, alemães e gregos antes de se mudar para a cidade Invicta.

"O F. C. Porto tem muitos bons jogadores. O Jon Arledge foi meu colega de faculdade, conheço-o pessoalmente e ele disse-me coisas muito boas do resto da equipa fora de campo. Dentro dele são muito difíceis de parar, porque existem muitos jogadores com qualidades distintas e, se retirarmos algum, outro aparecerá para preencher esse espaço. Adoro essa profundidade do plantel", salientou.