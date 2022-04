Mike Tyson agrediu passageiro no avião

Homem estava sentado atrás do antigo pugilista e alegadamente provocou-o repetidamente.

Após ter estado afastado de polémicas durante algum tempo, Mike Tyson está de volta às notícias pelas piores razões. O antigo campeão do Mundo de Boxe foi filmado a agredir um passageiro num avião, a bordo de um voo que ligava San Francisco à Florida.

Segundo o site TMZ, que cita uma testemunha presente no voo, o passageiro estava "demasiado entusiasmado", a falar ao ouvido e a "provocar" Mike Tyson, que lhe terá dito para se acalmar. Quando não correspondeu ao pedido do antigo pugilista, este deferiu vários murros ao homem, que ficou com a cara ensaguentada.

Veja as imagens: