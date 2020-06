Mike Tyson mostra a impressionante forma física aos 53 anos

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 12:01 Facebook

Mike Tyson, antigo campeão do mundo de boxe, exibiu a grande forma física aos 53 anos, com um vídeo publicado nas redes sociais onde se mostrava a treinar.

Tyson teve uma transformação física impressionante nos últimos meses. Aos 53 anos, a lenda do boxe está numa condição que faz relembrar os seus tempos áureos no desporto. Neste vídeo publicado no Instagram, "Iron Mike" mostra que ainda possui alguma da força e velocidade que tinha quando era dos pugilistas mais temidos do mundo e é a prova que quem sabe nunca esquece.

No passado mês de maio, Tyson deixou os fãs a pensar num possível regresso ao ringue. Em vídeo, o norte-americano diz "Estou de volta" depois de mostrar o seu treino. Imediatamente vários combates possíveis passaram pela cabeça das pessoas, principalmente uma nova luta frente ao seu grande rival Evander Holyfield.

O antigo pugilista explicou, num direto no seu Instagram, que a frase "Não significa nada. Significa apenas que estou aqui. Que sou capaz de fazer isto também (em alusão a voltar a treinar e a estar em boa forma física). é um cenário em que dizes que tens uma forma diferente de viver e de pensar", disse.

Mike Tyson foi o lutador mais jovem de sempre a vencer um título na divisão de peso-pesado aos 20 anos, 4 meses e 22 dias, ao nocautear Trevor Berbick em 1986.