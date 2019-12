Mikel Arteta apresentado como treinador do Arsenal

Hoje às 16:20 Facebook

Mikel Arteta, antigo jogador do Arsenal, regressa ao clube agora na função de treinador. O espanhol era adjunto de Pep Guardiola no Manchester City e dá assim início à carreira de treinador principal.

Arsenal e Manchester City estariam a negociar a mudança de Mikel Arteta de Manchester para Londres há semanas, intensificando-se o contacto nos últimos dias. O espanhol era adjunto de Pep Guardiola, no Manchester City, e este revelou que Arteta foi sempre sincero nas negociações.

Mikel Arteta vai substituir Unai Emery no comando técnico do Arsenal, que foi despedido no final de novembro. Os gunners até à data eram orientados pelo interino e ex-jogador do clube Fredrik Ljungberg. O atual treinador do Arsenal está convencido de que é a altura certa para se tornar treinador principal de uma equipa e inicia uma etapa nova da carreira, aceitando o desafio de reerguer o Arsenal, que se encontra em 10.º lugar do campeonato com apenas 22 pontos em 17 jogos.

epa08083526 (FILE) - Arsenal's Mikel Arteta celebrates scoring a goal against QPR during the English Premier League soccer match between Arsenal and Queens Park Rangers at the Emirates Stadium in London, Britain, 27 October 2012 (reissued on 20 December 2019). Arsenal announced on 20 December 2019 that Mikel Arteta was appointed as the new team's head coach and has signed a three-and-a-half year contract. EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA DataCo terms and conditions apply. http//www.epa.eu/downloads/DataCo-TCs.pdf *** Local Caption *** 50574116 Foto: EPA/Facundo Arrizabalaga

Arteta regressa então à casa onde se tornou uma referência do clube e que atuou durante cinco temporadas, desde 2011 até 2016 e está confiante no sucesso da equipa londrina: "É uma honra enorme. O Arsenal é um dos maiores clubes do mundo. Temos de competir pelos troféus importantes e isso ficou bem claro nas discussões que tive com Stan, Josh Kroenke e todos os responsáveis máximos do clube."