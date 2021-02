Mikel Arteta: "Golos fora de casa têm um peso muito importante"

JN Hoje às 23:18 Facebook

O treinador espanhol do Arsenal, Mikel Arteta, defendeu que a equipa podia ter saída com outro resultado que não o empate a uma bola no embate frente ao Benfica, esta quinta-feira à noite, em Roma, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, e mostrou estar alerta para o segundo jogo.

"Está tudo por decidir, ainda para mais com uma equipa com bons jogadores e experiência demonstrada nas provas europeias. Tivemos muitas oportunidades para marcar mais golos. Golos fora de casa têm um peso muito importante, mas está tudo por decidir", referir o técnico dos "gunners" sobre o desfecho.

Para a segunda mão, Mikel Arteta espera que as águais lhe coloquem algumas dificuldades. E acrescentou: "Vai ser um jogo muito competitivo. O Benfica está bem organizado, são agressivos e caímos várias vezes na armadilha da pressão. Pena o golo que oferecemos, que nos deixa a tarefa mais difícil. Podem ter que jogar mais adiantados para marcar em Atenas e podem mudar o sistema. Agora temos de descansar para jogar com o City e na semana que vem logo se vê."