Mikel Arteta pede um "Arsenal melhor" para vencer o Sporting

JN/Agências Hoje às 17:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, afirmou, esta quarta-feira, querer fazer "melhor do que em Lisboa" para vencer, amanhã, o Sporting, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, depois do empate (2-2), no Estádio José Alvalade.

"Queremos ganhar o mesmo que queríamos em Lisboa, mas vamos ter de fazer melhor do que em Lisboa para ganhar ao Sporting", disse, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro, realizada no campo de treinos da equipa londrina.

Na primeira mão, o Arsenal inaugurou o marcador, com um golo de Saliba (22 minutos), o Sporting conseguiu virar o resultado, com tentos de Gonçalo Inácio (34) e Paulinho (55), tendo os londrinos empatado, graças a um autogolo de Morita (62).

PUB

O técnico espanhol disse que a equipa terá de mostrar as qualidades que usou na vitória no domingo contra o Fulham (0-3), nomeadamente recuperação de bola, maior agressividade e melhor organização na defesa.

"É algo que vamos ter de mostrar amanhã [quinta-feira]", vincou. Arteta saudou o ambiente que existe atualmente nos gunners, entre os jogadores e equipa técnica, também fruto do bom momento do clube.

"Eles dão-se se muito bem e sente-se que existe uma mistura entre desejo de vencer e de competir e de ter prazer, é por isso que a atmosfera é boa", disse. Sobre o regresso do avançado brasileiro Gabriel Jesus, lesionado durante vários meses, admitiu que todos estão "felizes por tê-lo de volta", porque sentiram "a falta dele".

"Temos de gerir os minutos dele, temos de gerir o envolvimento na equipa, mas ele está a sentir-se bem e diz que cada dia as sensações estão a melhorar, o que é positivo", adiantou.

Questionado sobre se a Liga Europa poderá ser uma distração e retirar o balanço ao Arsenal na corrida para o título inglês, Arteta relativizou.

"Não tivemos grandes noites europeias durante três anos devido à pandemia covid-19. Amanhã [quinta-feira], é provavelmente a primeira durante algum tempo e esperamos construir uma atmosfera realmente boa e desfrutar de uma noite com os nossos adeptos contra uma equipa realmente boa que vai apresentar um grande desafio", vincou.

A eliminatória será decidida neste jogo, pois a UEFA determinou em 2021 que os golos marcados fora deixaram de ter vantagem para desempatar nas competições europeias.

O Arsenal apresenta-se como favorito enquanto líder da Premier League, com mais cinco pontos do que o bicampeão em título Manchester City, contra o Sporting, quarto classificado da Liga.

O encontro entre os gunners e os leões, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, está marcado para quinta-feira, pelas 20 horas, no Estádio Emirates, em Londres.