Mikel Villanueva oficializado pelo V. Guimarães

Internacional venezuelano chega ao clube vitoriano a custo zero, depois de ter terminado o contrato com o Santa Clara.

Mikel Villanueva é reforço do Vitória para as próximas três temporadas. O defesa central, internacional pela Venezuela em 32 ocasiões, chega a Guimarães proveniente do Santa Clara e a custo zero.

Natural de San Cristóbal, Mikel Villanueva irá cumprir, na Cidade-Berço, a terceira temporada no futebol português. No Santa Clara, foi opção em 61 jogos oficiais e apontou dois golos.

"O Vitória é um clube grande em Portugal. Este era um desafio que precisava na minha carreira e fico muito feliz por estar aqui, para ajudar o Vitória. Para mim, era muito importante sentir o interesse do clube, é sempre importante para um jogador e isso foi determinante na minha tomada de decisão", assumiu, em declarações aos meios oficiais do clube.

"Já conheço o futebol português, ter dois anos na Liga creio que pode ajudar a aportar alguma experiência à equipa e espero poder contribuir da melhor forma. Sei que o Vitória é um clube grande, com uma pressão boa, porque é importante o apoio dos nossos adeptos. Tive companheiros que já jogaram aqui e, por isso, conheço bem o clube e sei que se vive o futebol de uma forma única, diferente do que se vive nos outros clubes. Estou muito ansioso por conhecer os meus colegas", acrescentou.

E prosseguiu. "Posso prometer que vou dar o meu máximo para poder ajudar a equipa. Vamos dar tudo para fazer uma grande época. Para mim é importante estar num clube tão grande com o Vitória e espero estar aqui muito tempo".