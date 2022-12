Mikkelsen acredita num "bom jogo" do F. C. Porto frente ao GOG

JN Hoje às 15:25 Facebook

De regresso à Dinamarca, agora com a camisola do F. C. Porto, que defronta o GOG na 10.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões de andebol, Jakob Mikkelsen confessa: "É um dos jogos por que tenho ansiado mais".

"Posso dizer que vamos ter apoiantes locais porque temos três jogadores dinamarqueses. Vamos ter alguns adeptos connosco, por isso estou ansioso por rumar à Dinamarca e por ser parte de um jogo muito importante", explicou o lateral, ao sítio oficial dos dragões, ele que vê a equipa crescer de jogo para jogo.

"É uma questão de confiança. Não começámos bem a época, perdemos alguma confiança e agora temos trabalhado mais como grupo. É disso que precisamos para conseguir pontos. De certeza que estamos em melhor posição do que há três meses", atirou Mikkelsen, que fala num jogo "muito importante".

"Não jogámos muito bem contra eles da última vez, por isso temos ainda mais motivos para procurar ganhar. Desde então, evoluímos como equipa e temos o que é preciso para fazer um bom jogo", acredita o dinamarquês, de 25 anos.

Com apenas um ponto nas nove jornadas já realizadas, o F. C. Porto é o último classificado do Grupo A da Liga dos Campeões, enquanto o GOG segue na 5.ª posição, com 7 pontos.

A atravessarem um bom momento de forma, os dragões vêm de um empate frente ao campeão do Mundo, Magdeburg (31-31), e de um jogo bem conseguido diante do líder do grupo, PSG, que acabou por perder por 35-33.

O GOG-F. C. Porto realiza-se na quarta-feira, na Dinamarca, a partir das 19.45 horas. No jogo da primeira volta, os nórdicos venceram por 33-26, no Dragão Arena.