Mil agentes da PSP destacados para os festejos do título do Sporting

Polícia tem dispositivo montado e vai estar especialmente atenta ao Estádio José de Alvalade para evitar a concentração de adeptos.

Cerca de mil efetivos da PSP vão estar mobilizados para o jogo entre o Sporting e o Boavista, na terça-feira, que pode atribuir o título de campeão nacional aos leões. Nos últimos dias, têm decorrido reuniões entre os leões, a Câmara Municipal de Lisboa, a Direção-Geral da Saúde e as autoridades, sabe o JN, com o objetivo de definir o programa da festa. Apesar de ainda não estarem apontados os locais onde os adeptos poderão celebrar, a PSP já tem o dispositivo montado e não vai facilitar, tendo em conta que a pandemia impede grandes ajuntamentos.

Ao que apurou o JN, não se afigura, por isso, como provável uma enchente no Marquês de Pombal, porque o controlo do número de pessoas no local será feito com muito rigor. O Comando Metropolitano de Lisboa, que engloba os concelhos limítrofes de Lisboa, irá disponibilizar cerca de 500 elementos, a que se juntará outro meio milhar, oriundo da Unidade Especial da PSP. Este corpo de intervenção estará atento a focos de eventuais excessos nas imediações do Estádio José de Alvalade, mesmo sendo o jogo à porta fechada, e em outros pontos importantes da cidade.