"Milagres? O que me pedem é trabalho", diz Conceição

Treinador do F. C. Porto desvia questão sobre os reforços de inverno do Benfica, por contraponto com a inatividade dos dragões no mercado

Na antevisão do jogo de sábado em Guimarães, Sérgio Conceição desviou a questão sobre os reforços do Benfica no mercado de janeiro, que podem tornar ainda mais difícil a tarefa do F. C. Porto de recuperar os cinco pontos de desvantagem em relação ao líder do campeonato.

"Se me estão a pedir um milagre? O que me pedem é trabalho e é isso que as pessoas do F. C. Porto estão habituadas. A que haja trabalho, dedicação, ambição, no fundo aquilo que temos tido nos últimos cinco anos e meio. Para ganhar um campeonato é preciso muitíssimo trabalho", afirmou o técnico portista, que espera ver no jogo com o Vitória uma equipa mais forte do que nas últimas partidas fora de casa.

"Temos sentido dificuldades nos jogos fora, mas temos de os encarar da mesma forma, como sempre fizemos. Temos sido mais eficazes em casa. É uma conversa que temos tido internamente. A envolvência exterior não tem a ver com os jogos em si", acrescentou.

No último jogo fora, o F. C. Porto empatou com o Casa Pia, mas o treinador considera que esse encontro "não tem de servir de exemplo" para a deslocação a Guimarães. "Estes três pontos são decisivos para nós e queremos muito ganhar. Estamos atrás de duas equipas no campeonato e queremos acabar em primeiro", disse Conceição, que elogiou o adversário, apesar dos maus resultados das últimas semanas.

"Tive o gosto de trabalhar no Vitória e sei da paixão dos adeptos. Não é um clube fácil, mas o Moreno está a fazer um trabalho positivo. No jogo de Braga, para a Taça de Portugal, vi um Vitória muito bem organizado e perigoso nas saídas para o ataque. Acabou por perder, devido a alguns erros nos últimos 10 minutos, mas fez um jogo extraordinário", sublinhou.

Sobre a pressão de ter de vencer, Sérgio Conceição diz que já está habituado. "Se essa pressão não existir, eu faço o favor de a criar", disse, alertando para o facto de o F. C. Porto ter sofrido alguns dissabores na presente época em jogos que se seguiram a grandes vitórias: "É nos melhores momentos que temos de estar mais alerta, pois é aí que nos distraimos. Temos tido algumas desatenções que não são normais".