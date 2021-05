Milan e Roma atentos a Tiago Tomás

JN Hoje às 10:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado do Sporting já foi associado ao Arsenal, agora surge no agenda do Milan e da Roma. Pretendentes não faltam.

Em grande destaque na versão italiana da publicação "Onefootball", Tiago Tomás é descrito como "um predestinado" por ser titular no Sporting aos 18 anos, "demonstrando qualidade, inteligência e uma capacidade de gerenciar a pressão fora do comum". O avançado leonino é descrito como "uma pérola do futuro", por ter "muita habilidade no controlo da bola" e ainda "uma velocidade fora do comum", adianta o "Onefootball", destacando: "Tiago é um avançado moderno, tipicamente europeu: muita corrida, pura técnica e velocidade tanto no jogo como no ritmo".

A publicação lembra que Tiago Tomás está na agenda no Arsenal e coloca mais dois nomes em cima da mesa como possíveis interessados: o Milan e a Roma, clube que ontem oficializou a contratação de José Mourinho. O treinador costuma estar particularmente atento aos jogadores do campeonato português - contratou Carlos Vinícius, ao Benfica, na época passada - e quando estava no Manchester United deu aval à aquisição de Diogo Dalot.

O avançado do Sporting, que se encontra lesionado, está blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e tem contrato até 2025.