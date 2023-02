Milhares de adeptos do F. C. Porto fazem a festa em Milão

Miguel Pataco, em Milão Hoje às 17:10 Facebook

O F. C. Porto defronta, esta quarta-feira, o Inter de Milão em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O pontapé de saída só é às 20 horas mas os adeptos dos azuis e brancos já fazem a festa.

A equipa de Sérgio Conceição está prestes a regressar à Champions e apoio não lhe vai faltar no regresso à prova milionária. Em Milão, onde o F. C. Porto vai defrontar o Inter, a partir das 20 horas, os cerca de cinco mil adeptos dos dragões que vão estar nas bancadas de San Siro já começaram a fazer a festa a poucas horas do pontapé de saída e já estão a caminho do recinto.

Esta noite, Sérgio Conceição regressa a um país e a uma cidade que conhece bem - enquanto jogador, o agora treinador dos azuis e brancos representou Lazio, Parma e Inter de Milão - vai reencontrar Simone Inzaghi, agora técnico dos "Nerazzurri", com quem partilhou o balneário na Lazio.