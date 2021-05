Paulo Lourenço Hoje às 17:49 Facebook

A mais de três horas do jogo com o Boavista, que, esta terça-feira pode valer o título ao Sporting, milhares de adeptos dos leões fazem já a festa nas imediações do Estádio de Alvalade.

Cânticos, bandeiras e muitas apitadelas de carros que vão passando pelo local, a par do rebentamento de alguns petardos, marcam o ambiente sonoro em redor do quartel-general dos leões.

A presença da juventude é naturalmente maioritária, com alguns a reconhecerem mesmo que é a primeira vez que veem o seu clube campeão nacional. Ou pelo menos tem essa perspetiva.

"É a primeira de muitas vezes", garantem Tomás e Sofia, namorados que vieram a Alvalade, porque, garantem, "era impossível ficar em casa num dia destes".

A pandemia exige cautelas adicionais mas todos prometem "ter cuidado". A verdade é que nos grupos à volta do estadio são percetíveis cuidados diferentes, com a maioria a tentar guardar distâncias, mas muitos, levados pelo entusiasmo, a cantarem e a dançarem sem mascara.