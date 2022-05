Milhares no Dragão: corrida louca aos bilhetes para a final da Taça de Portugal

João Filipe Brandão Hoje às 11:05, atualizado às 11:24 Facebook

Milhares de adeptos formam uma longa fila no Estádio do Dragão para comprar os ingressos para a decisão no Jamor. Jogo com Tondela disputa-se a 22 de maio.

A nação portista vive dias de euforia, após a conquista do 30.º campeonato, e, tal como Sérgio Conceição, já aponta à dobradinha. Os bilhetes para a final da Taça de Portugal foram colocados à venda, esta terça-feira de manhã, e os adeptos acorreram em massa ao recinto portista para adquirir os ingressos que garantem a entrada no Jamor, onde os dragões defrontam o Tondela, no próximo dia 22 (domingo, às 17.15 horas).

Os primeiros adeptos começaram a chegar por volta das 06.00 horas e aguardaram mais de quatro horas para adquirir o bilhete. Bárbara Garcia foi uma das primeiras adeptas a obter o "papelinho mágico". "Pelo F. C. Porto, tudo vale a pena", disse, ao JN.

Alguns adeptos esperaram mais de quatro horas para comprar o bilhete Foto: João Filipe Brandão

Nesta primeira fase, a venda destina-se exclusivamente a sócios detentores do lugar anual. Cada detentor de bilhete de época poderá adquirir dois bilhetes, sendo que a prioridade de acesso irá manter-se até sexta-feira. A partir de sábado, 14 de maio, a venda é alargada a todos os sócios do F. C. Porto, continuando o limite de dois bilhetes por associado. Os preços variam entre 15 e 30 euros.

Para além da venda através dos clubes finalistas, há ainda a possibilidade de adquirir os ingressos através da plataforma online da Federação Portuguesa de Futebol, que, nesta altura, também está a ter muita procura, obrigando a uma espera de vários minutos para concluir o processo de compra.