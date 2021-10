Milheirós da Maia: quando o Milan está ao peito mas o coração bate pelo Dragão

Miguel Pataco Hoje às 13:35 Facebook

Twitter

Partilhar

AC Milheirós foi inspirado no adversário italiano do F. C. Porto na Champions. Ainda sem estádio próprio, quer partilhar o recinto usado pelo rival Inter.

São quase dois mil os quilómetros que separam Milheirós de Milão, mas tal como na cosmopolita cidade do norte de Itália, no concelho da Maia também há um Inter e um AC e uma rivalidade que, não tendo muitas décadas de história, começa a ganhar espaço na maior associação de futebol do país.

A visita do Milan ao Estádio do Dragão, na próxima terça-feira para a terceira jornada da fase de grupos, justifica a viagem às origens do AC Milheirós, criado em 2016 por um grupo de dirigentes e sócios que estavam descontentes com o rumo seguido pelo então único clube da freguesia. E do Inter, fundado em 1975, nasceu o AC, opção explicada na primeira pessoa.