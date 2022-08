Militar da GNR de Amarante foi o melhor português no Ultra-Trail du Mont-Blanc

César Duarte, militar no Posto da GNR de Amarante, foi o primeiro português acabar o Ultra-Trail du Mont-Blanc, em Chamonix, França, este domingo. Entre os 2956 atletas da competição, 50 eram portugueses.

César Duarte não escondeu a satisfação de ter sido o primeiro atleta português a cortar a meta na mítica prova, mostrando com orgulho a bandeira das quinas enquanto cumpria os últimos metros da competição. Ao todo foram 171 quilómetros percorridos naquela corrida de montanha, nos Alpes, que atravessa Itália, Suíça e França.

O jovem natural de Amarante, atleta do Boavista Trail, regressa assim em grande, após uma lesão que durante meses o afastou da competição, terminando em Chamonix no 123.º lugar da geral de 2795 atletas, 33.º sénior masculino e o primeiro entre os portugueses com o tempo de 28 horas e 57 minutos.

"A prova correu bem, já ando há nove anos nestas provas de grandes distâncias. Já corri pela seleção portuguesa e este ano não corri porque tive uma lesão recente", explicou César Duarte.

Pelo que contou ao JN, "é a quarta vez" que termina a prova de 171 quilómetros. "Já participei em várias provas a nível mundial fora de Portugal, e esta é a prova rainha do mundo no trail running, onde estão os melhores de todos os países e para se conseguir participar é necessária uma seleção com alguns requisitos exigentes", revela.

O Ultra-Trail du Mont-Blanc 2022, em masculinos, foi ganho pelo espanhol Jornet Burgada com o tempo de 19 horas e 49 minutos. Em femininos, a primeira a cortar a meta foi a norte-americana Katie Schid com o tempo de 23 horas e 15 minutos.

O Ultra-Trail du Mont-Blanc é uma ultramaratona de montanha. Acontece uma vez por ano nos Alpes, atravessando França, Itália e Suíça. Com uma distância de cerca de 171 km e um desnível positivo de 9.400 metros, é considerada uma das corridas mais difíceis do mundo.