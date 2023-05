Milwaukee Bucks despedem treinador após eliminação precoce

JN/Agências Hoje às 16:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Milwaukee Bucks despediram o treinador Mike Budenholzer, responsável pela conquista do título da NBA, em 2021. O principal motivo para a separação foi a eliminação precoce nos "playoffs".

"A decisão de efetuar esta mudança foi muito difícil. 'Bud' [Mike Budenholzer] liderou a nossa equipa durante cinco épocas inesquecíveis, nas quais conquistámos o primeiro título em 50 anos e entrámos numa era de sucesso sustentável", anunciou na quinta-feira o diretor-geral dos Bucks, Jon Horst, em comunicado.

A equipa de Milwaukee, que tinha conquistado o único título na NBA em 1971, voltou a sagrar-se campeã há dois anos, sob o comando técnico de Budenholzer, mas a surpreendente eliminação na estreia nos play-offs desta temporada precipitou a saída do treinador, de 53 anos.

PUB

Vencedores da Conferência Este, os Bucks partiam como favoritos no confronto com os Miami Heat, provenientes do play-in, mas perderam por categórico 4-1, com a agravante de terem disposto de vantagens confortáveis à entrada para o quarto e último período dos dois derradeiros jogos, que acabaram por perder.

Apesar de contarem com um dos melhores jogadores da competição, o grego Giannis Antetokounmpo, designado Jogador Mais Valioso (MVP) do principal campeonato de basquetebol do mundo em 2019 e 2020, os Bucks apenas atingiram a final em 2021, na qual bateram os Phoenix Suns por 4-2.