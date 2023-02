Minhotos com montanha gigante para escalar 

Guilherme Soares Hoje às 23:30 Facebook

Guerreiros viajam para Florença com o sonho de fazer o que nunca conseguiram na história

A vitória por 2-0 diante do Arouca permitiu à equipa de Artur Jorge lamber algumas feridas da pesada derrota com a Fiorentina (4-0), na primeira mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência, ainda que a exibição não tenha convencido. O treinador admitiu no final que os jogadores evidenciaram pouca frescura física, mas a entrada praticamente a ganhar, com o golo de Abel Ruiz aos 18 segundos, o mais rápido do campeonato, deixou a equipa confortável e acalmou as bancadas.

Depois de amanhã, em Florença, o Braga tem encontro marcado para uma tarefa quase impossível e que nunca logrou na história: recuperar de uma desvantagem de quatro golos numa competição europeia.

A mais recente e espetacular reviravolta numa prova da UEFA foi protagonizada pelo Barcelona, em 2017. Os catalães tinham perdido precisamente por 4-0 na primeira mão, no Parque dos Príncipes, mas no Camp Nou venceram o PSG por 6-1, com os três últimos golos dos culés a surgirem perto do fim. A prioridade do Braga, terceiro na Liga, a dois pontos do segundo, o F. C. Porto, é o campeonato, tal como Artur Jorge frisou, e treinador e jogadores estão cientes da enorme dificuldade que é reverter esse resultado, mas a esperança é a última coisa a morrer.