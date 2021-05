Minhotos confiantes e alerta para o jogo em Faro

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 13:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Moralizados pelo triunfo na última jornada, que permitiu aumentar a vantagem sobre a concorrência na luta pela última vaga de acesso às competições europeias, Bino, treinador do Vitória de Guimarães, garante uma equipa preparada para conquistar o melhor resultado no reduto do Farense, agendado para quinta-feira (20.30 horas), referente à 31ª jornada da Liga.

"Vamos querer dar uma resposta positiva e lutar pelos três pontos nos jogos que faltam. Espero que uma vitória contra o Farense resulte em mais confiança para a nossa equipa", assumiu, na conferência de imprensa ao jogo com os algarvios. "Estamos confiantes, motivados e avisados. Não podemos facilitar em nada", acrescentou.

O Farense está identificado e Bino garante um coletivo preparado para as adversidades. "É um adversário complicado que vai dar a vida e que em casa cria muitas dificuldades aos adversários", lembrou. Com um ciclo negativo nos últimos jogos como visitante, o técnico dos minhotos é categórico. "Outra das nossas motivações é inverter o ciclo de resultados negativos fora de casa", assumiu.