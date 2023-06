Minhotos em força e Barcelona de olho em dois craques portugueses

Bruma garantido pelo Sporting de Braga junto dos turcos do Fenerbahçe e João Mendes deixa o Chaves e assina pelo Vitória de Guimarães. Campeão espanhol prepara investida para tentar contratar os internacionais portugueses Florentino Luís e João Palhinha.

Barcelona: O campeão espanhol está de olho em Florentino Luís (Benfica) e João Palhinha (Fulham) como possíveis substitutos para Sergio Busquets, que deixou o clube catalão. Segundo adianta nesta quarta-feira o jornal desportivo espanhol "Sport", Martin Zubimendi, da Real Sociedad era o alvo prioritário, mas dificilmente haverá condições para concretizar a aquisição. Segundo a mesma fonte, Deco, que é o novo diretor desportivo do Barcelona, admite entrar na corrida pelos dois médios internacionais portugueses.

Sporting de Braga: O extremo Bruma assinou um contrato válido por quatro temporadas com o clube minhoto, que pagou 6,5 milhões de euros ao Fenerbahçe pelo internacional português. Ao valor despendido, acresce o mecanismo de solidariedade. Bruma , de 28 anos, chegou a Braga a meio da época passada, no final de janeiro, cedido pela equipa turca, tornando-se numa peça chave da equipa orientada por Artur Jorge no campeonato (terceiro lugar) e na Taça de Portugal (finalista vencido), tendo disputado 21 jogos (quatro golos e cinco assistências).

Vitória de Guimarães: O futebolista João Mendes vai representar o clube vimaranense nas próximas duas temporadas, até 2025, após ter atuado no Desportivo de Chaves nos últimos dois anos, anunciou o emblema minhoto. O médio, de 28 anos, é o primeiro reforço do Vitória para época 2023/24, na qual vai disputar a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa. Ao longo da carreira, João Mendes representou clubes como Estoril Praia, Tondela, Académica, Oliveirense, Operário Lagoa, Gouveia, Nogueirense e Gondomar.

Casa Pia: Ângelo Neto renovou pelo clube lisboeta até 2025. Os gansos garantiram deste modo a continuidade do médio de 31 anos, isto após a saída de Afonso Taira. "Muito feliz por ser ganso até 2025. Voamos juntos", disse o brasileiro no vídeo publicado pelo Casa Pia para anunciar a renovação. Ângelo Neto é um jogador da confiança do treinador Filipe Martins, tendo participado em 33 jogos em 2022/23, época em que assinou dois golos e duas assistências.

Brighton: O médio internacional inglês James Milner, de 37 anos, vai ser reforço do Brighton por uma época, com opção de mais uma, informou o clube que terminou a Liga inglesa de futebol em sexto lugar. "Temos a satisfação de comunicar que James Milner irá juntar-se ao clube, num acordo por um ano e com outro de opção, assim que termine a ligação ao Liverpool, em 30 de junho", comunicou o Brighton. O clube do sul de Inglaterra lembra que o jogador chega após oito épocas no Liverpool, pelo qual conquistou a Liga inglesa, a Liga dos Campeões, a Taça de Inglaterra, a Supertaça Europeia e o Mundial de clubes.

Ajax: Maurice Steijn é o novo treinador do clube de Amesterdão, anunciou, nesta quarta-feira, o emblema neerlandês. O técnico, que orientou o Sparta de Roterdão nas duas últimas épocas, assinou até junho de 2026.

Chelsea: A imprensa britânica adiantou que clube londrino poderá perder, neste verão, o guarda-redes senegalês Edouard Mendy, situação que, a concretizar-se, abrirá ao espanhol Kepa Arrizabalaga um leque de mais oportunidades em Stamford Bridge. Mendy assinou recentemente com o novo agente, Fali Ramadani e tem algumas hipóteses de continuar a jogar, fora do Chelsea.