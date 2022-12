Minhotos feridos e águia ambiciosa

Rui Farinha com Guilherme Soares Hoje às 08:41 Facebook

Benfica costuma ser feliz no Minho, onde venceu oito dos últimos 10 jogos para a Liga. David Neres é baixa.

O campeonato está de volta e o duelo de hoje à noite, entre o Braga e Benfica, é prato principal da 14.ª jornada. Com cinco pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o F. C. Porto, que tem mais um jogo, as águias desejam manter o rimo de vitórias exibido até novembro num palco onde habitualmente são felizes.

Nas últimas 10 temporadas, em jogos no campeonato, os encarnados venceram por oito vezes e perderam duas, sendo que o último dissabor ocorreu em abril. Com golos de Iuri Medeiros, André Horta e Vitinha, os arsenalistas impuseram-se por 3-2. A goleada no último jogo por 5-0, frente ao Sporting, na Taça da Liga, deixou a equipa de Artur Jorge sob brasas e ansiosa por mostrar outra imagem aos adeptos, se possível com a conquista dos três pontos. Já o Benfica, afastado recentemente da Taça da Liga, quer concentrar-se no jogo e colocar-se à margem do mercado, cujo foco incide sobre a possível saída de Enzo Fernández.