Minhotos preparam grande gala de homenagem a Neno

O antigo guarda-redes Neno, que faleceu em junho de 2021, será homenageado no próximo dia 27 de janeiro, data em que celebraria o 60.º aniversário. No decorrer do ano e inserido nas comemorações do centenário do clube, será realizada uma grande gala de homenagem.

"O Vitória tem vindo a preparar, ao longo dos últimos meses, uma grande gala de homenagem, a realizar no Pavilhão Multiusos, e que permita a presença em massa da comunidade e que também os muitos amigos de Neno se possam associar a esta celebração, reunindo em palco grandes nomes do futebol e do desporto, mas também da música e das artes, paixões também tão marcantes na vida de Neno e na sua expressão pública. Todavia, os condicionalismos atualmente sentidos criam constrangimentos de agenda a artistas e técnicos, gerando também uma enorme imprevisibilidade quanto aos públicos. Nesse sentido, e de comum acordo com a família de Neno, o Vitória Sport Clube e a Comissão do Centenário entenderam adiar a gala de homenagem para data a definir, mas sempre integrada nas comemorações dos 100 anos do Clube", explicaram os minhotos, através de uma nota publicada no site oficial

Ainda assim, com o objetivo de eternizar o dia 27 de janeiro, será realizada nessa data uma homenagem pública a Neno. Os detalhes serão conhecidos posteriormente, mas será aberta à comunidade.