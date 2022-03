Minhotos tropeçam em pantera reativa

José Pedro Gomes Hoje às 19:21 Facebook

Braga soma segundo empate consecutivo num jogo em que esteve a vencer. Boavista não perde há cinco jornadas.

Segundo tropeção consecutivo do Sporting de Braga, que repetiu o empate da jornada passada, frente ao Santa Clara, e não conseguiu alargar a vantagem de quatro pontos para o perseguidor Gil Vicente. Os bracarenses até chegaram primeiro à vantagem, mas não tiveram arte para domar um Boavista que, no segundo tempo, afiou as garras, chegando ao empate e ameaçando a reviravolta, embora acabando a sofrer para manter uma série invencível de cinco jogos.

A primeira meia hora do desafio não fez jus ao bom espetáculo que se seguiu, com as equipas a entrarem cautelosas, apesar dos minhotos terem mais aproximações perigosas. O desbloquear desta toada surgiu num erro individual, com a boavisteiro Porozo a desviar com o braço um lance de Ricardo Horta, numa falta para penálti, confirmada pelas imagens do VAR, que o próprio Horta se encarregou de converter no 1-0.