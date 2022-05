Ministério da Administração Interna vai reunir-se com a Liga

Objetivo passa por combater a violência no futebol.

Desde o regresso do público aos estádios de futebol que os episódios de violência têm aumentado. Por isso, em março, o presidente da Liga Portugal Pedro Proença tinha manifestado a preocupação na agravante destes casos, revelando que tem trabalhado juntamente com a autoridade para a Prevenção e combate à Violência no Desporto de forma a atenuar o ambiente nos recintos desportivos.

Agora, o Ministério da Administração Interna (MAI) vai reunir-se com a Liga Portugal na próxima terça-feira para discutir formas de prevenir a violência no futebol. Liderado por José Luís Carneiro, o organismo irá ouvir as preocupações de Pedro Proença, numa altura em que o futebol português ficou manchado por mais um episódio de violência, na sequência do assassinato de um adepto do F. C. Porto durante a festa de campeão nacional.