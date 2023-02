Ministério Público suspeita de corrupção em jogo que deu Champions ao Benfica

JN Hoje às 21:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ministério Público suspeita de corrupção no jogo que deu o apuramento do Benfica à Liga dos Campeões, avança a TVI. Em causa está o triunfo por 1-0 dos encarnados diante do Moreirense, no último jogo da época da temporada 2017/18, graças a uma grande penalidade cometida por Alfa Semedo.

Segundo a TVI, o MP acredita que, em troca da "compra" da grande penalidade, a equipa de Moreira de Cónegos, hoje a competir na segunda Liga, recebeu 2,5 milhões de euros por 50 por cento do passe do jogador, que realizou 16 jogos de águia ao peito na temporada seguinte.

"Estavam em causa 43 milhões de euros para quem alcançasse o segundo lugar no campeonato e chegasse à Liga dos Campeões, uma vez que o F. C. Porto se iria sagrar campeão e os dois rivais de Lisboa disputaram a vaga até ao fim", vinca a TVI.

PUB

No dia 13 de maio de 2018, Sporting e Benfica lutavam por um lugar de acesso à Liga dos Campeões. O Sporting foi derrotado na Madeira, pelo Marítimo, e disse adeus à prova milionária. Já o Benfica garantiu o segundo lugar depois de ter vencido o Moreirense. Em reação à TVI, Vieira, ex-presidente do Benfica, assegurou que os negócios com o Moreirense foram "transparentes".

Recorde o lance: