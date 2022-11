Ministro da Cultura não vai ao Catar: "O meu lugar é na Luz"

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, garante que não vai ao Mundial 2022, mesmo que a seleção portuguesa alcance a final da competição.

Em entrevista ao jornal "Expresso", o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, assegurou, nesta sexta-feira, que não vai ao Qatar ver a seleção portuguesa de futebol jogar mesmo que a equipa das quinas chegue à final do Mundial 2022.

"Não vou ao Catar mesmo que a seleção chegue à final", garantiu Pedro Adão e Silva, ao semanário.

PUB

"Seria difícil conciliar a minha agenda, depois vou ao futebol quase todas as semanas desde que nasci. O meu lugar no futebol é no Estádio da Luz", acrescentou o Ministro da Cultura.

"Suspendi a minha carreira de comentador desportivo, mas tive a oportunidade de me manifestar sobre o que achava do Mundial no Catar, quando ainda não se falava sobre o tema. Tenho um ceticismo profundo e estrutural contra as instâncias que dirigem o futebol mundial", fez notar Pedro Adão e Silva.