Pacenses quebram série de cinco jogos sem vencer (1-0). Lisboetas viram golo anulado no fim.

Um penálti convertido por João Pedro devolveu o Paços de Ferreira às vitórias (1-0), após cinco encontros sem ganhar, e quem sofreu com isso foi o Belenenses SAD, que viu um golo anulado por fora de jogo nos minutos finais. A partida ficou ainda marcada por uma expulsão para cada lado.

A primeira parte começou em ritmo baixo, com os pacenses a apresentarem-se no tradicional 4x3x3, contra o 5x3x2 dos lisboetas. As equipas foram-se estudando mutuamente, com a bola a pertencer maioritariamente aos locais, que não conseguiram transformar o domínio em ocasiões claras de golo.

O reatar fez bem ao Paços de Ferreira, que conseguiu chegar mais perto da baliza de Kritciuk, às custas de um menor domínio da posse de bola. Contudo, os momentos de maior emoção estavam guardados para o final. Aos 85 minutos, João Pedro converteu um penálti, assinalado por mão do defesa Henrique, que viria a marcar para os azuis passado pouco tempo, mas viu o golo ser anulado por posição irregular. Pelo meio, ainda houve lugar às expulsões de Petit e de Hélder Ferreira.

