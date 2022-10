Minutos finais de pesadelo ditam derrota do Braga na Liga Europa

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 21:58 Facebook

O Braga perdeu, esta quinta-feira, o registo de invencibilidade na Liga Europa, ao perder com o Union St. Gilloise (1-2) em jogo da terceira jornada do Grupo D.

Depois de uma primeira parte de muito equilíbrio, o Braga acabou por chegar ao golo no arranque da segunda metade. Numa jogada de entendimento entre os avançados minhotos, Vitinha ganhou a profundidade e, pela direita, cruzou tenso para o desvio matador de Abel Ruiz.

O embate não estava decidido, até porque as oportunidades de perigo multiplicavam-se de ambos os lados, e acabou por ser a equipa belga a deixar tudo empatado. Três minutos depois de ter sido lançado em campo, Nilsson, dentro da grande área, deu o melhor seguimento ao excelente passe de Adingra e fez o gosto ao pé.

O mesmo Nilsson vestiu a capa de herói quando já nos descontos, aos 90+4, e novamente assistido por Adingra, fez o golo que iria ditar a derrota dos minhotos.

Com este resultado, o Braga segue em segundo lugar, com seis pontos, atrás do Union St. Gilloise, que lidera isolado com nove.