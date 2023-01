Mirandela conquista Taça de Portugal em ténis de mesa feminino

Equipa transmontana venceu, por 3-2, o Sporting, na final disputada, este domingo à tarde, nas Caldas da Rainha e ergue o troféu pela 26ª vez. É o clube português com mais títulos, seguido pelo Sporting, com 13 taças conquistadas.

Foram necessárias cinco partidas e mais de duas horas e meia de jogo para o CTM Mirandela confirmar, esta tarde, no Centro de Treino de Alto Rendimento de Badminton, nas Caldas da Rainha, a conquista da 26ª Taça de Portugal da sua história dos últimos 31 anos.

Uma vitória, por 3-2, frente ao Sporting, com uma final muito disputada entre estas duas formações. O resultado final foi sempre uma incerteza até ao quinto e decisivo jogo, em que Annamaria Erdelyi derrotou a sportinguista Patrícia Santos.

O CTM começou a final a vencer com a vitória de Annamari Erdelyi, por 3-2, frente a Galia Dydrak, mas depois o Sporting venceu as duas partidas seguintes (Anna Hursey bateu Matilde Pinto e no jogo de pares vitória sportinguista também) e ficou em vantagem, por 2-1.

No jogo seguinte, Inês Matos não deu hipóteses a Galia Didrak e venceu por 3-0, igualando o resultado a dois e na partida decisiva, Annamaria Erdelyi bateu Patrícia Santos e confirmou a conquista da Taça de Portugal para o CTM Mirandela, orientada por Xie Juan.

Para Isidro Borges, presidente do CTM Mirandela, esta foi uma vitória que "prova ter sido acertada a aposta na formação de atletas jovens como aconteceu com a Matilde Pinto e a Inês Matos e a confirmação de que continuamos a ser o melhor clube português no ténis de mesa feminino".