Mirandela será a capital da canoagem este fim de semana

Campeonato nacional de fundo, no rio Tua, tem 927 inscritos. Fernando Pimenta e Teresa Portela são as estrelas da companhia.

Tal como em 2021, o rio Tua, em Mirandela, volta a ser palco do campeonato nacional de fundo de canoagem, este fim de semana.

Durante dois dias, disputam-se 42 regatas (19 no sábado e 23 no domingo) destinadas aos escalões de Iniciados, Infantis, Cadetes, Sub16, Juniores, Seniores e Masters, com a presença de 927 atletas em representação de 50 clubes nacionais, um deles é o Clube Fluvial de Mirandela que tem 4 atletas inscritos.

Fernando Pimenta, do Benfica, 13 vezes campeão Nacional de Fundo em K1 Sénior, a última das quais em 2021, em Mirandela, é a grande estrela presente no evento, a par de Teresa Portela, também do Benfica.

O presidente da Federação Portuguesa de Canoagem explica as razões que pesaram na decisão de repetir a escolha de Mirandela. "Quando fizemos o balanço daquilo que foi a prova de 2021 com todas as restrições e medidas adicionais, devido ao contexto pandémico, consideramos que foi muito positivo, fomos muito bem recebidos, quer pelo Município quer pelo Clube Fluvial de Mirandela, e acho que o evento constituiu um excelente momento de promoção da modalidade", afirma Vítor Félix.

Para além disso, o líder da federação considera que Mirandela "tem excelentes condições para a prática de canoagem e de outras atividades náuticas e é uma grande instalação desportiva porque tem aquelas bancadas naturais que são as margens da cidade e penso que vamos ter uma grande espetáculo", confia.

Para este ano, é esperado mais público, com a abertura das restrições da pandemia e estão ainda previstas pequenas alterações ao percurso relativamente ao ano anterior. "As distâncias serão mantidas, mas a partida em vez de ser junto à ponte, vai agora ser junto da zona da praia fluvial para criar mais condições para os atletas", revela.

PUB

A vereadora do desporto do Município de Mirandela enaltece as qualidades do espelho de água do rio Tua para acolher esta modalidade. "É um palco único na região para a realização deste tipo de eventos desportivos e ainda por cima sem qualquer impacto ambiental negativo, tanto no seu espelho de água como nas suas áreas envolventes, promovendo assim simbiose perfeita entre o espetáculo desportivo, a competição e a interação com público", sublinha Vera Preto.

A organização do campeonato é da Federação Portuguesa de Canoagem em parceria com a Câmara Municipal de Mirandela e com o apoio do Clube Fluvial de Mirandela.