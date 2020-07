Mirandelense Edu considerado o melhor guarda-redes da Liga espanhola de Futsal

Fernando Pires Hoje às 16:31 Facebook

Twitter

Partilhar

É o culminar de uma época de sonho. Eduardo Sousa Veiga, o atleta do Valdepeñas, em Espanha, e natural de Mirandela, acaba de ser distinguido como o melhor guarda-redes da temporada 2019/2020 da Liga de Futsal Espanhola.

"Foi uma boa surpresa recebida logo pela manhã. Acordei com essa notícia, comecei a receber mensagens de parabéns e percebi o que se passava", conta o mirandelense, de 23 anos, que confessa não estar à espera de receber o prémio, tendo em conta que os dois adversários que também estavam nomeados tinham conquistado títulos nacionais, esta época.

Jesús Herrero foi campeão pelo Inter Movistar e Juanjo, do Barcelona, conquistou a taça. "Sabia o ano que fiz, mas ao estarem os que ganharam títulos, estava na dúvida, mas felizmente fui o escolhido. Receber este reconhecimento daquele que é o melhor campeonato do mundo é para mim um enorme orgulho".

Recorde-se que o jovem guarda-redes, natural de Mirandela, foi fundamental na campanha do Valdepeñas, um clube sem grande história e que este ano foi finalista vencido da taça e vice-campeão nacional.

Para além da visibilidade nas duas competições mais importantes da Liga, que é considerada a mais competitiva do mundo, Edu também já foi chamado à Seleção Nacional de Futsal quatro vezes. A última foi em janeiro para a Ronda de Elite com a qualificação de Portugal para o Mundial na Lituânia.

Depois de já ter renovado com o seu clube até 2023, Edu diz ter vários objetivos a curto e médio prazo. "O foco é trabalhar muito e tentar a titularidade no meu clube e ir sempre à seleção, bem como estar presente no mundial. Depois de 2023, gostava de lutar por outros títulos e não coloco de parte a possibilidade de um dia jogar em Portugal, no Benfica ou no Sporting", conta.

Eduardo Sousa Veiga é natural de Mirandela, mas reside em Espanha há uma década, onde joga na 1.ª Divisão de Futsal. Depois de ter atuado dois anos no Osasuna Magna, o jovem guarda-redes assinou pelo Viña Valdepeñas, também da liga principal, onde vai continuar até 2023.

Foi agora considerado o melhor guarda-redes da Liga Espanhola.