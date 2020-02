Mirandés, o "tomba-gigantes" da Taça do Rei

Hoje às 16:25 Facebook

O Mirandés, da segunda divisão, está nas meias-finais da Taça do Rei depois de eliminar três equipas da primeira liga espanhola.

O percurso do Mirandés na Taça do Rei está a surpreender o futebol espanhol ao garantir resultados positivos frente a grandes equipas do primeiro escalão.

O último foi contra o Villarreal, 7º classificado da Liga espanhola. Mesmo com alguns habituais titulares em campo, o "submarino amarelo" não conseguiu ultrapassar os "Rojillos", e foi derrotado por 4-2.

O Mirandés somou, assim, o terceiro triunfo na prova contra equipas do primeiro escalão, depois de ter eliminado, o Sevilha de Julen Lopetegui, que é 4º classificado, e está a fazer um bom campeonato, e o Celta de Vigo, que se encontra no 19º lugar da Liga espanhola.

A equipa está nas meias-finais da competição com 17 golos marcados e nove sofridos. Venceram o Coruxo FC e o UCAM Múrcia, ambos da terceira divisão, nos primeiros jogos da Taça, antes de chegarem ao estatuto de "tomba-gigantes".

Com cinco das seis últimas vitórias obtidas na "Copa del Rey", a prestação na prova está a superar as expectativas quando comparada com os resultados na Liga.

No campeonato encontram-se no 11º lugar, com uma diferença negativa de golos (-1). São das piores defesas com 34 golos sofridos, mas são o quinto melhor ataque com 33 marcados.

O avançado Matheus Aias é a principal figura da equipa na competição. Já leva sete golos na temporada, cinco deles só na Taça do Rei. Martín Merquelanz é o melhor marcador com onze golos, e é o melhor assistente na Taça com cinco passes para golo.

Mirandés e Granada já estão apurados para as meias-finais. Juntam-se a eles, esta quinta-feira, os vencedores dos jogos entre Real Madrid e Real Sociedad, e Athletic Bilbao Barcelona.